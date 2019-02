Helsinki

Kukaan ei tiedä, miksi tämä talo on suojeltu – Helsingin valtaväylien puristuksessa pakkohuutokaupataan 100-vu

Pieni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksikerroksisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voimassa

Asuinrakennuksen