Ovatko jalankulkijoiden liikennevalonapit hämäystä? Kaupunkilegenda toimimattomista napeista on osittain totta, myöntää liikenneinsinööri

Helsinki

Ovatko jalankulkijoiden liikennevalonapit hämäystä? Kaupunkilegenda toimimattomista napeista on osittain totta

Jalankulkunappuloiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kysymykset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jalankulkijoita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy