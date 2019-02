Helsinki

Liikenteen keskelle unohtuneesta 100-vuotiaasta puutalosta huudettiin 19 500 euroa – Katumapäälle tullut edell

Hakamäentien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tammikuisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulosottovirasto