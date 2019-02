Helsinki

Toimiva kaupunki syntyy yhdessä asukkaiden kanssa

Pormestari

Jan Vapaavuori (kok) lähetti helsinkiläisille toimijoille ja asukasaktiiveille kutsun tulla kehittämään maailman toimivinta kaupunkia – Helsinkiä. Viime vuosina Helsinki onkin hienosti kehittänyt asukkaille ja toimijoille hyviä välineitä. Ollakseen maailman toimivin kaupunki Helsinki tarvitsee kuitenkin muutakin kuin hauskat tapahtumat tai keskustakirjaston. Helsinki tarvitsee ytimekseen hyvin toimivan, aidosti asukkaiden kanssa suunnitellun arjen.Olemme tehneet asukasvaikuttamista hyvän arjen kehittämiseksi kohta kymmenen vuotta, ja pääosin yhteistyö kaupungin kanssa on ollut kylmäävää. Esimerkkinä tästä oli kaupungin oma Demokratiapilotti-projekti vuonna 2013, jossa haasteellisin osuus oli houkutella vastahakoisia – ja pilottiprojektista mitään tietämättömiä – virkamiehiä osallistumaan oman alueemme hankkeeseen.Myös tuoreempi esimerkki löytyy. Suuresta lapsilukumäärästään huolimatta Tapaninvainio on väliinputoaja Helsingin kaupungin palvelutarjonnassa. Nyt alueelle on vihdoin suunnitteilla päiväkodin ja leikkipuiston yhdistävä uudispaviljonki. Hanketta toteutetaan suurella kiireellä, eikä asukasosallisuudelle ole ollut prosessissa sijaa. Asukkaita huolettavat kuulemisen puutteen lisäksi suunnittelun pohjana olevat virheelliset tiedot tai tietojen puuttuminen. Virastoissa ollaan närkästyneitä asukkaiden yhteydenotoista – tiedotteen päiväkodin seinällä tulisi riittää.Kansalaistiede tarjoaa hyviä, vakiintuneitakin käytäntöjä asukkaiden – siis oman arkensa asiantuntijoiden – osaamisen hyödyntämiseen. Kaupungin suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseja on muutettava siten, että ne toteutetaan aidosti yhdessä asukkaiden kanssa.