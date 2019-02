Helsinki

Kuinka monta lapsiryhmää voidaan laittaa samaan tilaan?

Sain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

hiljattain Helsingissä päiväkoti Sataman johtajalta sähköpostin, jossa kerrottiin lapseni päiväkotiryhmän kasvusta ja sen myötä henkilöstön lisäämisestä. Tähän saakka iltahoidon ryhmässä 1–5-vuotiaat ovat olleet samassa ryhmässä, mutta nyt heidät jaetaan kahteen eri ryhmään. Tämä on varmasti kasvatuksellisesti viisas ratkaisu, koska 5- ja 1-vuotiailla on melko erilaiset tarpeet.Nämä kaksi ryhmää toimivat kuitenkin samassa tilassa kuin entinen yksi ryhmä. Ruokailu toteutetaan porrastetusti, koska pöytiin ei mahdu koko ryhmää kerralla. Selvää ei vielä ole, missä osa ryhmäläisistä lepää, jos nukkumapaikkoja ei riitä kaikille. Leikkiä voi toki päiväkodin käytävällä, koska duplot ovat joka tapauksessa wc:n oven vieressä.Varhaiskasvatukseen ja julkisiin palveluihin on usein liitetty laatulupauksia kansalaisten rauhoittamiseksi. En ole varma, onko tässä kyse ketteryydestä vai laadusta, joista päättäjämme usein puhuvat. Suorasukaisena tollona näkisin tilojen loppuneen kesken.Elokuussa vuonna 2016 Helsingin kaupunki lopetti Oulunkylässä päiväkoti Nestorin iltahoitoryhmän, koska iltahoidon lapsia ei ollut varhaiskasvatuslautakunnan mielestä tarpeeksi. Ratkaisuna tarjottiin lasten viemistä kaupungin vuorohoitopäiväkoteihin.Tämän vuoden tammikuussa lapsia olikin tulossa iltahoitoon enemmän kuin kaupungilla oli iltahoitopaikkoja. Nyt tulijoita ei sijoitettu vuorohoitoon vaan iltahoitoyksikköön, joka olisi kohtuullisen matkan päässä lapsen kodista. Tätä tuen lämpimästi, koska iltayhdeksän aikaan moni meistä vuorotyötä tekevistä toivoisi pääsevänsä kotiin päiväkodilta alle tunnissa.Odotan mielenkiinnolla kevään tapahtumia. Kuinka väsynyt lapseni on päiväkotipäivän jälkeen? Miten hänen kaverinsa voivat?Toivon kuntapoliitikoilta ja varhaiskasvatuslautakunnan jäseniltä vastausta seuraaviin kysymyksiin: Kuinka moni teistä haluaa tehdä töitään eteiskäytävän lattialla istuen wc:n oven edessä? Voidaanko käytävää, eteistä ja käsienpesualtaiden vierusta pitää opetustiloina?