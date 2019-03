Helsinki

Helsingin sää hyppii ääriasennosta toiseen: Tammikuun lumitulva vaihtui lähes ennätys­lämpimään helmikuuhun, m

Alkanut

Poikkeuksellisen

Lumen

Juttu on osa kuukausittaista sarjaa, jossa peilataan kuluneen kuukauden sääilmiöitä pidemmän aikavälin kehitykseen.

vuosi on ollut sääilmiöiden puolesta täysin poikkeuksellinen. Tämä käy ilmi Helsingin Kaisaniemen säähavaintoaseman tiedoista.Tammikuussa lunta kertyi havaintoaseman lähelle enemmän kuin koskaan tammikuun aikana. Lumenpaksuus kasvoi kuukauden aikana 41 senttimetrillä.Jos tammikuiset lumipyryt ja valitus teiden huonosta aurauksesta tuntuvat nyt kaukaiselta, syykin on yksinkertainen: tuo lumi on sulanut helmikuun aikana lähes kokonaan. Maaliskuuhun helsinkiläiset tosin heräsivät perjantaina kirpakassa kahdeksan asteen pakkasessa.Helmikuun lopussa lunta oli Ilmatieteen laitoksen havaintoaseman ympäristössä 11 sentin paksuinen hanki. Lunta on huomattavasti tavanomaista vähemmän, sillä keskimäärin Kaisaniemessä on ollut kuun lopussa lunta noin 28 senttimetriä. Lumimääriä koskeva mittaushistoria ulottuu vuoteen 1959.Erityisen vähäinen kuun lopun lumimäärä ei kuitenkaan ole, sillä vähälumisempia helmikuun loppuja on Kaisaniemessä nähty 17 vuotena. Esimerkiksi vuosina 1961, 2008, 2014 ja 2015 lunta ei ollut Kaisaniemen mittauspisteen lähistöllä lainkaan helmikuun lopussa.tästä helmikuusta tekee se, että lunta on sulanut ennätysmäärä. Lumipeite ohentui helmikuun ensimmäisestä päivästä 28 senttimetrillä. Näin paljon lunta ei ole sulanut helmikuun aikana koskaan aiemmin. Lähelle päästiin vuonna 1990. Silloin lumikerros ohentui kuukaudessa 26 senttimetrillä.Tässä helmikuussa lunta oli Helsingin Kaisaniemessä parhaimmillaan, 7. helmikuuta, 46 senttimetrin hanki. Lunta on sulanut sen jälkeen kolmessa viikossa 34 senttiä eli yli kymmenen sentin viikkovauhtia.sulamiseen on antanut vauhtia poikkeuksellisen lämmin helmikuu. Kuukauden keskilämpötila oli 0,4 celsiusastetta.Vuorokauden keskilämpötiloja on mitattu Kaisaniemessä vuodesta 1882 asti. Vuosina 1882–2019 helmikuun keskilämpötila on ollut Kaisaniemessä 5,6 astetta pakkasella. Tätä vuotta lämpimämpi helmikuu Kaisaniemessä on ollut seitsemän kertaa.Mittaushistorian lämpimin helmikuu osui vuodelle 1990. Vuorokauden keskilämpötila oli tuolloin 1,6 astetta.Kaisaniemen helmikuut ovat lämmenneet mittaushistorian aikana. Ennen vuosituhannen vaihdetta harvemman kuin joka viidennen helmikuun keskilämpötila ylitti nollan. 2000-luvulla, joka neljännen helmikuun keskilämpötila on ylittänyt nollarajan. 2010-luvulla osuus on noussut kahteen viidestä.Kaikkiaan helmikuun lämpötila on pysynyt plussan puolella 12 kertaa.