Helsinki

Helsinginkatu on vaarallinen jalkakäytävällä käveleville ihmisille

Helsinginkadulla

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

Helsingissä on talvisin aina sama ongelma: talojen katoilta tuleva rännivesi pyrkii jäätymään vaarallisesti pitkin jalkakäytäviä. Jalkakäytävien jäätymistä voidaan olennaisesti vähentää tekemällä jalkakäytävän asfalttiin urat rännivesiä varten, jolloin vesi valuu uraa pitkin kadulla sijaitsevaan viemäriverkostoon.Helsinginkatu remontoitiin pari vuotta sitten. Kyseisen remontin yhteydessä jalkakäytävät asfaltoitiin uudelleen. Jostakin ihmeen syystä uuteen asfalttiin ei kuitenkaan tehty uria tai painanteita rännivesiä varten. Seuraus on ollut se, että parin talven aikana lukuisa määrä ihmisiä on pahasti liukastunut Helsinginkadun jäätyneillä jalkakäytävillä.Virhe tulisi korjata ja jalkakäytävien asfalttiin pitäisi tehdä uudet urat rännivesiä varten. Toivon, että jatkossa kyseiset rännivesiurat tehdään kaikille remontoitaville jalkakäytäville.