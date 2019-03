Helsinki

Mies kiistää lyöneensä koiraa lapiolla päähän Laajasalossa – Kuva verisestä koirasta on tekaistu, sanoo mies

HS

Miehen

Isomman,

kertoi viime viikon perjantaina Laajasalossa sattuneesta välikohtauksesta koirapuistossa. Jutussa isomman koiran omistaja kertoo koirapuistossa olleen miehen lyöneen hänen koiraansa lapiolla päähän. Koiran omistaja kertoo tehneensä tapauksesta rikosilmoituksen.Miehen mukaan mitään lyömistä ei ole tapahtunut. Hänen mukaansa naisen koira oli käynyt hänen pienimmän uroskoiransa kimppuun perjantaiaamuna.Mies kertoo olleensa Laajasalon Sarvaston koirapuistossa perjantaiaamuna kello seitsemältä kolmen pienen vaalean koiransa kanssa. He olivat olleet isompien koirien puolella. Miehen mukaan paikalle saapui autolla nainen ja isompi koira, joka hyökkäsi heti aitaukseen päästyään hänen pienen uroskoiran kimppuun ja retuutti tätä.mukaan hän oli käskenyt naista ottamaan koiransa kiinni, mutta naisen mukaan kyse oli leikistä. Tilanne oli miehen mukaan loppunut siihen, kun isompi koira oli tarttunut häntä saappaasta kiinni. Tämän jälkeen mies oli ravistanut koiran saappaastaan irti ja nainen oli hermostunut tilanteesta ja lähtenyt paikalta.Miehen koira ei saanut vammoja tilanteessa. Mies kertoo tehneensä rikosilmoituksen kirjoituksesta, joka on julkaistu Facebookin kaupunginosaryhmässä perjantaiaamuna. Siinä kerrotaan miehen lyöneen lapiolla koiraa päähän. Kirjoituksessa on mukana kuva, jossa näkyy koiran verinen silmäkulma.Miehen mukaan naisen koiralla ei ollut mitään vammoja ja kuva on tekaistu.shar pei -rotuisen, koiran omistaja kiistää nämä tapahtumat ja sanoo, että välikohtaus oli minuuteissa ohitse. Naisen mukaan koirat olivat juoksennelleet ja haukkuneet leikkitarkoituksessa toisilleen. Hänen mukaansa tilanne päättyi siihen, että mies löi hänen koiraansa lapiolla päähän.