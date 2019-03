Helsinki

Fedja Kamari kerää joukkorahoituksella rahaa perustaakseen ”Etu-Töölön Sipsimuseon” – Eli ostaakseen kotiinsa

Helmikuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Projektin takaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy