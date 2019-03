Helsinki

Sairaaloiden Apotti-tietojärjestelmä on satoja miljoonia maksanut susi, jota ei olisi pitänyt päästää edes tes

Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

huolestuneena kuunnellut lääkäri- ja hoitajakollegoideni kokemuksia Peijaksen sairaalassa käytössä olevasta uudesta Apotti-potilastietojärjestelmästä. Apotin piti olla nykyisiä potilastietojärjestelmiä selvästi parempi ja nykyaikaisempi. Sen sijaan se on uskomattoman monimutkainen, toimii usean tärkeän toimintonsa osalta täysin käyttäjän intuition vastaisesti sekä edellyttää runsaasti ulkoa opettelua ja saman tiedon kirjaamista useaan kertaan.Hyks-lautakunnan poliittisena päättäjänä ja pääkaupunkiseutulaisena lääkärinä vetoan Apotin johtoon: työntekijöiden huolet on otettava vakavasti ja järjestelmän toimittajan on tehtävä Apottiin isoja korjauksia. Apotti on satoja miljoonia euroja maksanut julkinen hanke, jonka lopputuloksen tulisi mielestäni olla vähintään kelvollinen.Hyvä ja turvallinen potilastietojärjestelmä ei edellytä uudelta käyttäjältä pitkää käyttökoulutusta. Huonoakin potilastietojärjestelmää oppii kokemukseni mukaan käyttämään viikossa. Jos Apotista on kuukausien kokopäiväisen opettelun jälkeen kliinisessä työssä lähinnä haittaa, pitäisi viimeistään nyt alkaa etsiä vikoja muistakin kuin käyttäjistä.Ihmettelen, että näin keskeneräinen järjestelmä on laskettu edes testikäyttöön. Peijaksen sairaala ei ole mikään koelaboratorio vaan iso päivystävä sairaala. Potilastietojärjestelmä on yksi terveydenhuoltohenkilökunnan arjen tärkeimmistä työkaluista.Koko pääkaupunkiseudun yhtenäinen ja moderni potilastietojärjestelmä on sinänsä tärkeä hanke. Nykyisellään Apotti kuitenkin hidastaa koko Peijaksen sairaalan toimintaa huonontaen tuottavuutta ja työhyvinvointia. Erityisesti sen lääkelista- ja määräysosioihin liittyvät ongelmat altistavat virheille ja vaarantavat mielestäni siten potilasturvallisuuden. Apotin käytön laajentamista on siksi lykättävä ja järjestelmän pahimmat ongelmat tulee korjata ennen sitä.