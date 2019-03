Helsinki

Helsinki vartioi tyhjää puutaloa yötä päivää Kumpulassa – Operaation hinta jopa 60 000 euroa kuukaudessa, arvi

Kaupungin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tyhjentämisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vartiointiin

HS

Yhtiöstä