ravintoloissa ja muissa ruokapaikoissa voi syödä turvallisin mielin. Elintarviketurvallisuus ja hygienia ovat erinomaisessa kunnossa lähes joka toisessa Helsingin ruokapaikassa, käy ilmi HS:n selvityksestä.Vähintään hyvän arvosanan on saanut 96,7 prosenttia tarkastetuista ruokapaikoista. Selvityksessä ovat mukana ravintolat, grillit, pikaruokalat, kahvilat sekä pubit.on käytetty Ruokaviraston eli entisen Eviran tekemiä tarkastuksia vuosina 2013–2019. Aineisto kattaa Helsingissä kaikkiaan 2 500 paikan tiedot.Elintarviketurvallisuutta mittaavien tarkastusten perusteella Helsingin ruokapaikat ovat pääkaupunkiseudun parhaimmassa vedossa. Parhaimpia arvosanoja sai Helsingin ruokapaikoista 48,4 prosenttia.Espoossa vastaava osuus on 38,1 prosenttia ja Vantaalla 39,3 prosenttia. Kauniaisten ruokapaikoista parhaimman arvosanan sai puolet tarkastetuista paikoista. Tarkastettuja paikkoja on kuitenkin vain 16, joten Kauniaisia ei kannata verrata muihin kaupunkeihin.Tarkasta ruokapaikan tilanne oheisesta hakukoneesta:elintarviketurvallisuus tai hygienia on huono yhteensä viidessä ruokapaikassa. Huono arvosana tarkoittaa, että yrityksen toiminnassa on esimerkiksi epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan”Työvälineiden ja laitteiden puhtaanapitoa on laiminlyöty. Henkilökunnan epähygieeninen työskentely vaarantaa elintarviketurvallisuuden. Käsienpesupisteen varustelussa on vakavia epäkohtia”, kirjoitetaan muun muassa erästä Helsingin keskustassa toimivaa liikkuvaa elintarvikehuoneistoa koskevassa raportissa.Korjattavaa löytyi kaikkiaan 77 yrityksen toiminnasta. Viranomaisten maininta korjaustarpeesta voi liittyä puutteisiin esimerkiksi elintarvikkeiden lämmönsäätelyssä. Löydetyt puutteet heikentävät Ruokaviraston eli entisen Eviran mukaan elintarviketurvallisuutta tai johtavat harhaan. Löytyneet ongelmat on korjattava määräajassa. Vakavia puutteita löytyi siis yhteensä 82 yrityksen toiminnasta. Se vastaa aineistossa noin 3,1 prosenttia.Kaikki tarkastetut kohteet eivät näy oheisella kartalla, sillä joidenkin ravintoloiden sijaintia kuvaavissa tiedoissa oli puutteita.selvityksen perusteella Helsingin ruokapaikkojen elintarviketurvallisuus ja hygienia ovat parantuneet parin viime vuoden aikana.HS selvitti edellisen kerran ruokapaikkojen elintarviketurvallisuustilannetta marraskuussa 2017. Tarkastettujen ruokapaikkojen tilanne on parantunut hieman, sillä marraskuun 2017 jälkeen tehdyissä tarkastuksissa korjattavaa on löytynyt 3,9 prosentissa yrityksistä. Kesäkuun 2013 ja marraskuun 2017 välissä osuus oli 4,3 prosenttia. Lukuihin kannattaa suhtautua suuntaa antavina, sillä tarkastukset eivät ole kohdistuneet samoihin yrityksiin.perusteella suhteessa eniten ongelmia on Itä-Pasilan postinumeroalueen (00520) ruokapaikoissa, jos vertaa keskenään sellaisia alueita, joissa on tarkastettu vähintään kymmenen yritystä. Itä-Pasilassa tarkastuksia on tehty 45 liikkeeseen. Huomautettavaa on löytynyt viidestä yrityksestä.”Työvälineiden ja laitteiden puhtaudessa on epäkohtia. Siivousvälineiden säilyttämisessä on puutteita. Siivousvälineet ovat huonossa kunnossa”, kirjoitettiin muun muassa yhden Itä-Pasilassa sijaitsevan ravintolan raportissa.Toisaalta Helsingin tilanteelle kuvaavaa on, että 48 postinumeroalueen kohdalla ruokapaikat ovat saaneet vain joko erinomaisia tai hyviä arvosanoja.Elintarvikevalvontaviranomaisten tekemien tarkastusten tiedot on kirjattu oivahymy.fi-verkkosivustolle. Aineisto on haettu verkkosivustolta kahdessa otteessa. Jutussa esitetty analyysi on tehty 5. maaliskuuta voimassa olleen tilanteen mukaisesti. Ruokapaikkojen hakukoneeseen tiedot on puolestaan haettu19. maaliskuuta. Molemmissa tapauksissa mukana ovat ainoastaan ruokapaikkojen saamat tuoreimmat arvosanat.