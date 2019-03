Helsinki

Olen ollut tyytyväinen taksiliikenteen uudistuksiin – palvelualttius on moitteetonta

voimaan tulleesta taksien vapaasta hinnoittelusta ja muista muutoksista on kirjoitettu paljon. Ilmeisesti hieman sivummalla on ollut todella vaikeaa ellei peräti mahdotonta saada taksia, ja ainakaan taksin täsmällisyydestä ei ole takeita.Helsinkiläisenä pieni huomio on paikallaan. Olen tilannut heinäkuusta lähtien taksin Helsinki-Vantaan lentokentälle useita kertoja aamulla kello 5.30–7.00 välisenä aikana. Yöllä kentältä tänne Ullanlinnaan olen ottanut taksin puolenyön ja kello kolmen välillä. Matkatavaraa on aina ollut runsaasti, ja kyseessä on kaksi henkilöä.Hinta on vaihdellut 42,50 ja 58,50 euron välillä. Mitään ohjeellista hintaa en ole havainnut, vaan hinta on ollut se, minkä mittari on näyttänyt. Reittivalinta on aina suunnilleen sama. Joka kerran olen käyttänyt saman taksifirman autoa, eikä palvelussa ole mitään moittimista. Ilmeisesti raahaamalla kentällä yöllä painavia laukkuja taksijonosta toiselle olisin säästänyt jonkin euron, mutta väsyneenä on ollut tärkeämpää päästä kotiin kuin etsiä halvin auto.Olen tyytyväinen uudistuksiin. Niiden seurauksena matkan hinta on noussut tai laskenut riippuen kuljettajasta, mutta palvelualttius on kohdallani ollut moitteeton ja perille olen päässyt nopeasti ja vaivatta. Autot ovat olleet siistejä, mutta niin oli ennenkin.