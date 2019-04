Helsinki

Garden Helsinki tuntuu turhalta – sijoitetaan uusi jäähalli Itäkeskukseen

Töölössä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on arkkitehtuuriltaan ja konstruktioltaan merkittävä jäähalli. Aivan lähellä on Pasilassa sijaitseva areena, joten keskustan jäähallikapasiteetti on riittävä. Garden Helsingin yhteyteen kaavailtu halli tuntuu turhalta ja toisi vain lisää liikenneongelmia Töölöön.Espoossa on Bluesin jäähalli, mutta Itä-Helsingistä sellainen puuttuu, vaikka lajin harrastajia asuu sillä suunnalla paljon.Jäähalli voisi aloittaa Itäkeskuksen – jopa koko Itä-Helsingin – renessanssin. Näin on tapahtunut useilla Englannin taantuvilla teollisuuspaikkakunnilla, joissa jalkapallostadionin rakentaminen on kohottanut koko kaupunginosan imagoa. Halli generoi muuta toimintaa, ja jopa toimitilarakentaminen saattaisi elpyä.Itäkeskuksessa olisi tonttikin valmiina. Itäväylän ja Kehä I:n risteystä on taas suunniteltu uusiksi. Hallin voisi sijoittaa sen päälle, jolloin ikävä risteys peittyisi hallin alle ja kevyen liikenteen yhteydet järjestyisivät luontevasti. Pyöreä halli sopisi muodoltaankin Itiksen viimeisimmän ovaalin laajennuksen viereen. Teknisesti ratkaisu olisi tuskin kummoisempi kuin tamperelaisten hallihanke radan päälle.Hallille voisi antaa tontin sillä ehdolla, että rakentaja ottaa osaa risteyksen kustannuksiin. Näinhän toimittiin Kampissa: SRV sai tontin, kun rakensi kaupungille bussiterminaalin.Parkkipaikat ovat jo valmiina kauppakeskuksessa, joiden autohallit huutavat tyhjyyttään arki-iltaisin. Niitä voisi vuorokäyttää lätkäjengin kanssa. Sitä paitsi metromatka keskustasta kestää vartin.