pesii Vallilaa halkovan Sturenkadun sekä Kallion, Sörnäisen ja Vallilan lävistämän Hämeentien varrella. Näin voisi tiivistää HS:n eduskuntavaaliehdokkaiden asuinpaikkoja koskevan selvityksen tuloksen.Kansanedustajaehdokkaiden määrällä mitattuna Helsingin selvästi poliittisin alue löytyy Helsingin Kalliosta (00530) alkavalla vyöhykkeellä. HS:n selvityksen mukaan Kallion, Sörnäisen (00500), Etu-Vallilan (00510) ja Vallilan (00550) postinumeroalueilla asuu ainakin 44 eduskuntavaaliehdokasta. Määrä voi olla suurempikin, sillä HS ei onnistunut saamaan selville kaikkien ehdokkaiden asumistietoja.Määrä vastaa 1,8 prosenttia Suomen eduskuntavaaliehdokkaista. Osuus on suuri, sillä kyseisillä postinumero­alueilla asuu 0,9 prosenttia koko maan väestöstä.Alue on Helsingin mittakaavalla poikkeuksellisen politisoitunut myös asukasmäärään suhteutettuna. Ainoastaan Puotinharjusta (00900) ja Tuomarinkylä-Torpparinmäestä (00690) löytyy enemmän ehdokkaita kuin Vallilasta ja Sörnäisistä, jos verrataan keskenään alueita, joilla asuu vähintään kolme eduskuntavaaliehdokasta.HS selvitti ehdokkaiden asuinpaikkoja, sillä postinumeroaluetason asuintieto kertoo äänestäjille asuinkuntaa tarkempaa tietoa siitä, miten heidän alueensa ääni Arkadianmäellä mahdollisesti kuuluisi. Tieto ehdokkaiden asuinpaikasta on kiinnostava myös alueiden poliittisen osallistumisen ja eriytymiskehityksen kannalta.Oheinen hakukone kertoo, ketkä ehdokkaat asuvat naapurissasi. Koneessa ovat mukana kaikki alueella asuvat ehdokkaat riippumatta siitä, mistä vaalipiiristä he ovat ehdolla. Ehdokkaan vaalipiiri on kerrottu hakukoneessa.ja Vallilan välisen alueen ehdokasjoukko poikkeaa puolueväriltään huomattavasti Helsingissä asuvien ehdokkaiden kokonaisjakaumasta. Aluetta on nimitetty muun muassa perussuomalaisten perustaman ajatuspajan Suomen perustan julkaisussa punavih­reäksi kuplaksi. Nimitys on osittain osuva, mutta perussuomalaisten retoriikkaa mukaillen parempi ilmaisu voisi olla viherfeministinen vyöhyke.Kalliossa, Sörnäisissä, Alppilassa ja Vallilassa asuu tuntuvasti enemmän vihreiden ja feministien ehdokkaita kuin kaupungissa keskimäärin. Alueella asuu 9 vihreiden ja 5 feministisen puolueen ehdokasta. Vihreiden helsinkiläisehdokkaista joka viides ja feministisen puolueen ehdokkaista joka kolmas asuu alueella.Postinumeroalueilla 00500, 00510, 00530 ja 00550 asuu enemmän kommunistisen työväenpuolueen, piraattipuolueen ja seitsemän tähden liikkeen ehdokkaita kuin Helsingissä keskimäärin.Helsingissä asuu ainakin 325 kansanedustajaehdokasta. Eniten Helsingissä asuvia ehdokkaita on vasemmistoliitosta. Puolueen 28 ehdokkaasta kolme asuu perinteisesti työväen alueeksi mielletyllä Kallion seudulla. Kyseinen kolmikko asuu Sörnäisissä. Se on samalla puolueen ehdokkaiden yleisin kotipaikka Helsingissä. Kaksi vasemmistoliiton ehdokasta asuu Eira-Hernesaaressa (00150), Itä-Pasilassa (00520), Toukola-Vanhakaupungissa (00560) ja Jakomäki-Alppikylässä (00770).Sdp:n ehdokkaista yksikään ei asu Kallion ja Vallilan alueella. Demariehdokkaista kaksi asuu sekä Keski-Töölössä (00260) että Kamppi-Ruoholahdessa (00180).Vihreiden ja feministien ehdokkaiden määrän lisäksi silmiinpistävää Kallion seudulla on myös se, ettei alueella asu yhtään kokoomuksen ehdokasta.Helsingin kokoomusvaltaisin alue löytyy ehdokkaiden kotipaikan mukaan määriteltynä Kampin ja Ruoholahden postinumeroalueelta. Alueella asuu tiedossa olevien asuinpaikkojen perusteella neljä kokoomuksen kansanedustajaehdokasta. Alueen ehdokkaista lähes joka kolmas on kokoomuslainen.Kokoomuslaisista ehdokkaista vähintään kaksi asuu myös Vattuniemessä, Kruununhaassa sekä Munkkiniemessä.