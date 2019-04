Helsinki

Ostarin penkeistä syntyi kärhämä Munkkivuoressa – Houkuttelevatko penkit örveltämään ostarille?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinkiläinen ylitarkastaja Juhani Klemetti https://www.hs.fi/haku/?query=juhani+klemetti .

Munkkivuoren ostoskeskuksesta on aiemmin poistettu penkit, ettei niihin pesiytyisi laitapuolenkulkijoita. Ainakin osa asukkaista haikaillee niitä takaisin. Alueella käy kiivas keskustelu aiheesta.HS kysyi asiaa aktiiveilta.

Miksi haluat penkit takaisin?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haluan penkit takaisin, koska Munkkivuoren ostoskeskus on alueen sydän, ja haluaisin, että se olisi nykyistä elävämpi paikka, jossa kaikki munkkivuorelaiset voisivat kokoontua ja viettää aikaa.Näen ostoskeskuksen ulkoalueen julkisena, jonka tulisi olla avoin kaikille. Samaan paikkaan mahtuvat hyvin lapsista vanhuksiin.Pidän outona ajatusta, että penkit poistettiin sen takia, että joillekin tekee pahaa nähdä öriseviä humalaisia istumassa niillä.Yhteiskunnan laitapuolen kulkijoita ei ole mielestäni syytä yrittää syrjiä entistä enemmän yhteiskunnan ulkopuolelle. En ainakaan itse ole havainnut, että heistä olisi ollut jatkuvaa häiriötä.Munkkivuoressa oli ennen kaksi pubia, joissa asukkaat ja nuoriso kokoontuivat. Nyt ei ole yhtään pubia. Ihmisten kokoontuminen ostoskeskuksen penkeillekin on alkanut ärsyttämään niin paljon, että niistäkin on ollut päästävä eroon.Olisi kiva, jos Munkkivuorea kehitettäisiin kaikkien alueeksi ja pidettäisiin se elävänä paikkana.

Pitäisi ostoskeskuksen järjestää äänestys penkeistä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinkiläinen yrittäjä Johanna Ahlberg https://www.hs.fi/haku/?query=johanna+ahlberg . Omistaa Tukkatalon Munkkivuoren ostoskeskuksessa, vuokralla tiloissa.

Mielestäni äänestys penkkien kohtalosta tai adressi penkkien palauttamiseksi olisi hyvä idea. Olen demokratian kannattaja ja toivon, että ostoskeskus haluaisi kehittää aluetta yhdessä asukkaiden kanssa.Olen asunut Munkinseudulla koko ajan, kun olen Suomessa asunut. Munkkivuori on idyllinen ja rauhallinen asuinalue. Toivon, että tulevaisuudessa Munkkivuoressa olisi tarjolla enemmän palveluja ja alueesta tulisi elävämpi.

Miksi haluat penkit takaisin?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ostoskeskuksen viihtyvyyden kannalta on tärkeää että asiakkaat saavat viettää aikaa, istua ja seurustella.Ratkaistiinko penkkien poistamisella jotain, vai luotiinko lisää ongelmia. Olisi hyvä jos kiinteistöyhtiön toiminta olisi keskustelevaa ja läpinäkyvää, silloin tällaisia tilanteita ei pääse syntymään.Tänne mahtuu kaikenlaiset ihmiset kulkemaan. Ostoskeskuksella on vartija, joka puuttuu järjestyshäiriöihin.Se on lähialueen olohuone, en allekirjoita väittämää että sieltä olisi hävitetty elämä. Se on kotoisa ja viihtyisä. Suomen ensimmäinen ostoskeskus täyttää tänä vuonna 60 vuotta.Nyt se on kasvojenkohotusta vailla ja pienillä parannuksilla tästä saisi viihtyisämmän. Tämän, kuten penkkien tilanteen, päättää omistaja eli kiinteistöyhtiön hallitus.

Pitäisikö penkkien kohtalosta äänestää?

Munkkivuoren