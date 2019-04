Helsinki

Katujen hiekoittaminen on edesvastuutonta ja tietoista piittaamattomuutta

Suomessa tarpeeksi etsitty vaihtoehtoisia menetelmiä kadulle levitettävän sepelin korvaajaksi? Lentävä katupöly on jokakeväinen riesa, joka toistuu vuodesta toiseen. Kansanterveydelliset haitat ovat mittavat, koska ne kertautuvat vuosi toisensa jälkeen. Touhu on edesvastuutonta ja piittaamattoman tietoista ihmisten terveyden vaarantamista, josta pitäisi puhua paljon enemmän kuin on puhuttu.Asiasta tulisi tehdä valtioavusteinen kansanterveydellinen tutkimus. Tämä olisi erityisen tärkeää, jotta toiminnan laatu tulisi selvitetyksi ja asiaan saataisiin vauhtia.Hiekoitussepelin korvaamista esimerkiksi keinotekoisesti tehdystä jäästä, joka murskattaisiin sepelinkaltaiseksi rouheeksi, olisi järkevää ryhtyä selvittämään. Sehän sulaisi keväällä automaattisesti pois ilman että sitä erikseen tarvitsisi putsata kaduilta erilaisin konein. Ihmisten terveys säästyisi eivätkä edes nastarenkaat aiheuttaisi katupölyn pilviä ympärillensä.