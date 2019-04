Etelähelsinkiläisen arvotalon uumeniin asennettiin robotti, joka mullistaa käsityksemme autojen pysäköintiin vaaditusta tilasta

Helsinki

Etelähelsinkiläisen arvotalon uumeniin asennettiin robotti, joka mullistaa käsityksemme autojen pysäköintiin v

Korkeavuorenkatu

Pysäköintipaikoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ahtaassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy