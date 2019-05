Helsinki

Mustikkamaan kallioon on upotettu kolme metallitelinettä, joiden tarkoitusta ei tunnu tietävän kukaan – ”Kyllä

Mustikkamaalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joidenkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupungin