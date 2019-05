Helsinki

Kuva Mechelininkadulle jätetystä kolmesta pikkulapsesta ilmestyi pian 38 000 jäsenen Facebook-ryhmään – ”Aikui

Puskaradio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelastakaan

Lasten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksin