Helsinki saisi maksaa perheille rahaa, koska se on epäonnistunut päivähoidon järjestämisessä

on hyvin tavanomainen helsinkiläisen perheen tarina. Päiväkotipaikkaa hakiessa suurin osa kaupungin työntekijöistä valitteli huonoa tilannetta ja kehotti yrittämään paikkaa yksityiseltä puolelta. Lopulta kaupunki tarjosi päiväkotipaikan aivan eri suunnasta kun työpaikkamme ja kotimme.Jäljelle jäi vaihtoehdoksi vain yksityinen päiväkoti. Maksamme joka kuukausi neljänneksen enemmän päivähoidosta sen vuoksi, että kaupungilla ei ole tarjota päiväkotipaikkaa sijainnilta, joka olisi arjen kannalta mahdollinen.Helsingissä saa maksaa jo asunnoista ”Helsinki-lisää”. Nyt myös päivähoidosta saa maksaa samaa. Ongelma jatkuu vuodesta toiseen, eikä mitään selkeitä toimia ole ainakaan Pohjois-Helsingissä tehty. Juhlapuheita varhaiskasvatuksesta on sen sijaan kuultu yksi jos toinenkin.Kaupunki saisi maksaa tuon yksityisen ja julkisen erotuksen perheille, koska se on täysin epäonnistunut päivähoidon tarjonnan suhteen. Nyt nuo virheet jäävät perheelle maksettavaksi. Helsinki ei ole lapsiperheystävällinen kaupunki.