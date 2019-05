Helsinki

Jätkäsaareen oltiin rakentaa vahingossa järjettömän leveä pyörätie – Kaupunki keskeytti työt viime hetkellä

Jätkäsaaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.facebook.com/jatkasaari/photos/a.266847176701073/2329197183799385/?type=3&theater

Kaupunki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy