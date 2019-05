Helsinki

Tämä on ”järjetön liikennejärjestely”, myöntää Helsinki: Kaupunki palauttaa useiden kuukausien pysäköintisakot

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy