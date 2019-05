Helsinki

Miksi Suomen lippu ei liehu Prisman tangossa liputuspäivänä?

Suomessa

on paljon liputuspäiviä, ja kaikkihan me ihailemme sitä, kun sinivalkoinen lippu hulmuaa tuulessa. Liputusta pidetään meillä melko jähmeänä ja virallisena asiana, vaikka niin ei tarvitse olla. Lipunhan saa vetää salkoon, kun on syytä pieneenkin juhlaan. Vaikka elämme kansainvälistyvässä maailmassa ja isänmaallisia tunnuksia käytetään myös vääriin tarkoituksiin, on omasta lipusta iloitseminen mielestäni hieno asia.Kun on liputuspäivä – virallinen tai vakiintunut –, taloyhtiöt ja valtion laitokset nostavat lipun salkoon. Sen sijaan monet kauppakeskukset, yritykset ja esimerkiksi huoltoasemat jättävät tangot tyhjiksi tai antavat omien mainoslippujensa hulmuta vapaana.Asun itse Itäkeskuksen Prisman naapurissa. Sen katolla on useita lipputankoja, mutta Suomen lippua en ole niissä huomannut, oli sitten Mikael Agricolan päivä, vaalipäivä, äitienpäivä tai Eurooppa-päivä. En ymmärrä miksi.Sisäministeriön ohjeen mukaan virallisena ja vakiintuneena liputuspäivänä tulisi liputtaa hyvän liputustavan mukaisesti vain Suomen lipulla. Yrityslippu pitäisi laskea salosta tällaisena päivänä. Saman ohjeen mukaan liputusvelvoite koskee vain valtion virastoja ja laitoksia, joten muiden ei ole pakko liputtaa. Olisi kuitenkin hienoa, jos siniristilippu hulmuaisi entistä laajemmin.