Miksi Kallion jättiläisaukio ”Kuuskulma” on vailla nimeä?

Kalliossa on jättimäinen aukio Ympyrätalon pohjoispuolella. Aukiolta lähtee kuusi katua eri suuntiin. Vaikka niillä on neljä eri nimeä, aukio ikään kuin katkaisee massiivisuudellaan Siltasaarenkadun ja Toisen linjan.Aukio ei ole viihtyisä. Siellä jyrää liikenne, josta suuri osa perustuu Suomen tiheimmin asuttuun seutuun asuntoineen ja työpaikkoineen. Lisäksi metron sisäänkäynnit saavat aikaan melkoisen jalankulkijoiden määrän. Seutua halkovatkin suojatiet. Niistä osaa on hankala ylittää risteävien katujen määrän vuoksi.Tuntuu oudolta, että näinkin suuri ja käytetty alue on käytännössä ilman nimeä. Itselläni on työhuone Siltasaarenkadun ja Porthaninkadun välissä olevassa toimistotalossa. Se puretaan todennäköisesti ensi vuonna. Aukion reunaan on tulossa uusia taloja, joihin odotetaan monenlaista kaupunkia elävöittävää toimintaa. Rakentamisen yhteydessä koko seutu pitäisi tehdä viihtyisäksi.Jotta paikka hahmottuisi ihmisten mieleen, tulisi sille antaa nimi jo orientaation vuoksi. Varsin houkuttelevalta kuulostaisi Kuusikulma. Vaihtoehtona voisi olla Arvo Turtiaisen aukio. Stadilaisen runoilijan patsas on Porthaninkadun toisessa päässä Matti Heleniuksen puistossa. Patsas on jäänyt useimmille tuntemattomaksi. Aukion nimeäminen Turtiaisen mukaan jäntevöittäisi patsaan ja aukion välisen linjan ja toisi pysyvästi esille Kallion merkityksen työväen kaupunginosana.