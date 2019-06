Helsinki

AB-lippu avaa uusia ulottuvuuksia helsinkiläisille: Esittelemme 10 parasta matkakohdetta B-vyöhykkeellä Espoos

Matkustaminen

1. Luontoon ja uimaan Leppävaarassa

2. Saaristoon ja syömään Otaniemestä

3. Museokierros Tapiolassa

4. Ostoksille ja kirjastoon Matinkylään

5. Espoon rannoille





6. Kuntoilemaan Kauniaisiin

Kunnon porrastreenin pääsee kesäaikaan tekemään Kauniaisten laskettelurinteen kuntoportailla, osoitteessa Petaksentie 10. Pari vuotta sitten rakennetuissa portaissa on 213 askelmaa huipulle. Talvella puolestaan Kauniaisten laskettelurinne eli Granin mäki on ainut paikka, missä pääsee laskettelemaan Kehä III:n sisäpuolella. Granin mäki on myös Suomen vanhin laskettelurinne.



7. Makea Fazerila

Vantaan Vaaralassa sijaitseva Fazerin vierailukeskus löytyy osoitteesta Fazerintie 6. Vierailukeskuksessa pääset tutustumaan Fazerin makeistehtaan toimintaan, kahvittelemaan tai syömään brunssia keskuksen kahvilassa sekä ottamaan osaa opastetuille kierroksille. Noin tunnin kestävä opaskierros maksaa aikuisilta 15 euroa ja 3–17-vuotiailta lapsilta 10,50 euroa. Alle kolmevuotiaiden lippu maksaa euron.



8. Outlet-löytöjen Tammisto

Vantaan Tammistosta löydät monien merkkien outlet-myymälöitä. Tammistossa on muun muassa Marimekon, Reiman, Iittalan, Adidaksen ja Stadiumin outlet-myymälät. Lisäksi alueelta löytyy useita tehtaanmyymälöitä, joissa hinnat ovat usein hieman huokeampia kuin liikkeiden muissa myymälöissä. Monet liikkeet sijoittuvat Tammiston Kauppatien ympäristöön.



9. Myyrmäen ravintolatarjonta

Myyrmäen juna-aseman läheisyydessä on useita vierailemisen arvoisia ravintoloita. Kaipaisitko tuhtia hampurilaista? Sellaista tarjoillaan kauppakeskus Myyrmannin Deluxe Burger & Pizza -ravintolassa. Tarjolla on muun muassa karhuburgereita. Myös kauppakeskuksen lähellä olevan Wanda’s kitchen & loungen listoilta löytyy sekä pitsoja, burgereita että monia muita herkkuja. Miltä kuulostaisi esimerkiksi suolakinuski-pannacotta?



10. Helsingin pitäjän kirkonkylä

Saavu katsomaan Helsingin pitäjän kirkonkylän idyllisiä maisemia. Kaupunginosan keskuksena on 1400-luvulla rakennettu Pyhän Laurin kivikirkko, jonka ympärillä on pääasiassa 1700- ja 1800-lukujen taitteessa rakennettuja asuinrakennuksia, hautausmaa sekä mylly. Kirkon vieressä on kotiseutumuseo ja italialainen kahvitupa Kahvila Laurentius.