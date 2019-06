Helsinki

Tamminiemen huvilan alla on rapistunut kallioluola, jolla oli 1940-luvulla tärkeä tehtävä

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Todellinen

Gustaf Mannerheim

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ovi

Betonielementtien

Huoneessa

Tamminiemen museo

Tamminiemen museo Museo on auki kesällä ke-su kello 11–7. Helsinki-päivänä 12.6. museoon on vapaa pääsy. Marskin pommisuojassa voi vierailla kello 13–15.