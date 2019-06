Helsinki

Miksei parkkipaikoilla käytetä yleisesti vinoruutuja?

Kauppakeskusten

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

autopaikkaruudut ovat ahtaita, sen tiedämme. Ihmettelen, miksi ei käytetä vinoruutuja.Noin 45 asteen vinopaikoituksella on iso etu. Auto ajetaan suoraan siihen ja sillä hyvä. Ja varsinkin pois lähtiessä ulostulo on erityisen helppo. Turha sahaaminen varsinkin lähtiessä jäisi kokonaan pois. Myös parkkeeratessa joutuu välillä sahailemaan ennen kuin saa auton ruutuun.Vinopaikoitus tuskin vie sen enempää tilaakaan, eli ruutuja on varmaan kutakuinkin sama määrä. Vinopaikoitus vain helpottaa autoilijaa huomattavasti. Kolhaisuja toiseen autoonkaan ei lähes varmasti synny.