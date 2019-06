Helsinki

Ostoskeskuksen puolikasta on yritetty purkaa Pihlaja­mäessä jo yli kymmenen vuotta

Kuinka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Malmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesäkuisena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pihlajamäki