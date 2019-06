Helsinki

Jokaisen pitäisi opetella tieliikennelain reilut sata pykälää

Huomattava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

osa kaupunkiympäristöstä on varattu ajoradoille, joilla pyörien, autojen ja sähköpotkulautojen on tarkoitus kulkea. Kyseiset kulkuneuvot päätyvät kuitenkin kerta toisensa jälkeen jalankulkijoiden territorioille. Milloin perusteluna on eläkeläisrouvien mielestään jalkakäytäville paremmin sopiva hidas pyöräilytahti, sähköskuuttailijoiden tietämättömyys, viereisen mukalakivikadun ikävä tärinä tai autoilijoiden välinpitämättömyys lakiin kirjatuista pysäköintisäännöistä.Väännettäköön rautalangasta: polkupyörät, sähköpotkulaudat ja autot eivät kuulu jalkakäytäville. Ei vaikka vieressä olisi mukulakivikatu, pysäköinti kielletty -merkki tai yksisuuntainen tie, jonka kulkusuunta olisi 180 astetta omaan reittiin nähden. Autot eivät myöskään kuulu pyöräteille kuten eivät rullalautailijat, rullaluistelijat tai jalankulkijat.Helsingissä vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat teholtaan (>1 kW) ja maksiminopeudeltaan (>15 km/h) kevyitä sähköajoneuvoja, joten tieliikennelain pykälän 45 mukaan niillä tulee liikkua polkupyörille tarkoitetuilla väylillä tai kaistoilla — ei jalkakäytävillä. Jos erillistä pyörätietä tai -kaistaa ei ole, sähköpotkulaudalla, kuten polkupyörälläkin, liikutaan ajoradan oikeassa reunassa.Jalkakäytävät, pyörätiet ja sulkuviivalla eristetyt pyöräkaistat eivät myöskään ole tarkoitettu autojen pysäköintiin tai väliaikaiseen pysähtymiseen kuten tieliikennelain 27. pykälässä todetaan. Ainoastaan lyhytaikainen lastaus tai purku jalkakäytävältä on sallittu tien pätkällä, jolla pysähtyminen on kielletty. Kaikissa muissa tapauksissa ajoneuvon tulee olla pysäytettynä ajoradalle. Ujoparkki ei ole tarpeen.Toivon sisäministeri Ohisalolta lisäresursseja poliisille kevyen liikenteen väylien valvonnan lisäämiseen ja siihen liittyvään tieliikennelakiin perehtymiseen; tosin ei sen reiluun sataan pykälään perehtymisestä olisi haittaa kyllä kenellekään.