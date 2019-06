Helsinki

Katajanokalla on niin erityislaatuinen 355-neliöinen jugendasunto, ettei sen arvoa voi mitata rahassa

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reilu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sohlbergien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sisustukseltaan

Juuri

Kun

Samaa

Pariskunnan

Sohlbergien

Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseo, Kauppiaankatu 11. Avoimet opastuskierrokset maanantaisin. Pääsymaksu 5 e. Varaukset 09 636 753.