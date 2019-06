Helsinki

Raide-Jokeri on liian hidas, sen sijaan tarvitaan oikeasti nopeita raideyhteyksiä

Leppävaara–Oulunkylä-väli

kestää Reittioppaan mukaan junalla 12 minuuttia (lisäksi vaihtoaika Pasilassa) ja bussilla 24–29 minuuttia ja pikaraitiotiellä Raide-Jokerin esitteen mukaan 28 minuuttia.Tekee mieli kysyä, minkälaisen uuden aikakauden alku Raide-Jokeri on, jos matkanteko ei nopeudu aikaisemmasta.Kun asuu parin minuutin päässä rautatieasemasta ja junamatka Helsingin keskustaan vie 18 minuuttia, haluaisi mielellään suoda saman etuoikeutetun liikkumismahdollisuuden muillekin. Keskustaan matkustamisen kannalta Kauniainen on kuin asuisi Ruskeasuolla tai Pikku Huopalahdessa – paitsi että kyyti on huomattavasti mukavampaa.Raskaan raideliikenteen ongelma on, että se palvelee parhaiten asemien lähistöllä asuvia ja töissä käyviä, eikä asemia ole kovin tiheässä.Siksi raskaan verkon toteuttaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja kaupunkirakenteen suunnittelemista myös raideverkon ehdoilla. Oheen tarvitaan ketterämpiä vaihtoehtoja ja huolella toteutettua liityntäliikennettä.Aloite metrosta tehtiin 1950-luvulla, ja runkometro toteutui vajaat kolmekymmentä vuotta myöhemmin. Vuoden 1963 metroverkkosuunnitelman jälkeen metrovisiot ovat ottaneet vain takapakkia rannikkolinjaa lukuun ottamatta.Nyt raskaan raideliikenteen suunnitelmat tuntuvat häilyvän suureellisuuden ja näköalattomuuden välillä: kaavaillaan tunnelia lentokentälle ja Tallinnaan, mutta metroverkon laajentamisesta tai seudullisista junalinjoista kukaan ei tunnu olevan innostunut, vaikka niiden toimivuudesta on hyviä esimerkkejä jo olemassa.Vihdin ja Lohjan saaminen raideliikenteen piiriin, kuten myös itäinen raidehanke, ovat raideverkkoon perustuvan sisäänajoliikenteen laajennuksia, mutta täyttä hyötyä niistä ei saada, jos nopeaa poikittaista raideliikennettä ei ole. Poikittaisliikenteessä on kyse myös sen tosiasian tunnustamisesta, että elämää seudulla on kaupunkibulevardien ulkopuolellakin, eikä loputon keskittäminen vain yhteen pisteeseen välttämättä ole minkään pääkaupunkiseudun kunnan etu.Kehä ykkönen ja kolmonen ovat aikanaan olleet kauaskantoisia ajoneuvoliikenteen poikittaisratkaisuja, mutta niiden linjauksiin tukeutuvan raideliikenteen ja kasvukeskusten mahdollisuus jätettiin käyttämättä. Kun pääkaupunkiseutu aikanaan tulee rakennetuksi täyteen aina kehä kolmosta myöten, nopeiden poikittaistenkin raideyhteyksien tarve varmaan ymmärretään.Toivoisi, että nopea raideliikenne palaa joukkoliikennetyökalujen joukkoon jo ennen kuin seutu on täynnä Raide-Jokerin kaltaisia ei niin kovin nopeita pikaraitioteitä.