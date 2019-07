Helsinki

Helsingin Puistolan omakotitaloidylli kätkee sisäänsä omaperäisen alueen, jossa talot näyttävät jättimäisiltä

Puistolalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rantalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1970

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reilun