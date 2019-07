Helsinki

16-vuotiaan Venni Mäkisen araksi kuvailtu kuristajakäärme karkasi Pohjois-Helsingissä, asiantuntija: ei vahing

Noin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omistajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venni

Suomalaisessa