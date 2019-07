Helsinki

Entinen satama-alue muuttui romulaivojen hautausmaaksi ”Tämä on ehdottomasti ollut suurin ongelma-alue”

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Romulaivoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykytilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy