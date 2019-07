Helsinki

Ihmisten Sompasaareen hylkäämistä romulaivoista on kertynyt Helsingin kaupungille mittava siivouslasku: nyt sa

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Romulaivoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykytilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy