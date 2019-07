Helsinki

Vain kaksi vuotta käytössä ollut pyörätie rapistuu Pasilassa

Pyörätieksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Routanousujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy