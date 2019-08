Helsinki

Työpaikkailmoitus hämmentää: Hotelliin etsitään ammattipianistia, joka soittaa asiakkaiden suosikkikappaleet,

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pianisti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mäkiranta

Karhusaaresta

Fazerin