Helsinki

”Vahvan tunnereaktion” vallassa ollut taiteilija maalasi Lauttasaaren rantakallioon vaimonsa kasvot: Jo pelkät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Popa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alun perin

Maalaus