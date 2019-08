Helsinki

Pienimmät yksinpurjehtijat ovat vain 5-vuotiaita

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meneillään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leirilounaan

Vaikka

Eräs