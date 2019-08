Helsinki

Taksiralli tukkii kulkuväylät Käpylän peruskoulun edessä aamuisin ja iltapäivällä

Lähes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käpylän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mistään