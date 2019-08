Helsinki

”Poskettomia määriä” lihaa syönyt Teemu Lampinen lähti kahdeksi vuodeksi pyöräilemään maailman ympäri, eikä ko

Ambulanssikyytiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

It-insinöörinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ajatus

Matkalle

Maaliskuussa

Kun

Myös

Lampisen matkaa voi seurata tämän Facebook https://www.facebook.com/tourdeteemu/ - ja Instagram-tileiltä @tourdeteemu https://www.instagram.com/tourdeteemu , joista löytyvät myös hänen reittisuunnitelmansa ja toteutunut reitti.