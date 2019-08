Helsinki

Kävelysilta johtaa suoraan päin päiväkodin aitaa Malmilla: ”Poikani kysyi, että miksi. Totesin, että no niinpä

Ylämalmilaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS tiedusteli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torkkelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy