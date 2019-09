Helsinki

Tuhannet liki huomaamattomat valkoiset laatikot ilmestyivät Helsingin bussipysäkeille: Mistä on kyse?

Ympäri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wiikin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös