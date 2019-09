Helsinki

1970-luvun kerrostaloon rakennettiin ”parvekkeet”, joissa ei ensinäkemältä ole mitään järkeä: ”Miten tämä toim

Maunulan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääurakoitsija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy