Helsinki

Kerrostalon rakennustyöt pysähtyivät keskellä Helsingin uutta merellistä kaupunginosaa: ”Rahat ei liiku, niin

Laajasalossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Talon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyskuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viivästys

Rakennuttamispäällikkö

Alatalon

Oikaisu 18.9. klo 9.38: Toisin kuin jutussa aiemmin luki, Kruunuvuorenranta sijaitsee Laajasalossa, ei Laajalahdessa.