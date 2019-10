Helsinki

Vuonna 1917 perustettu venäläisravintola Bellevue suljetaan Katajanokalla: ”Kulttuurihistoriallinen aarre”

Jälleen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bellevuen