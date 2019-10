Helsinki

Neiti Alice Palmroth huomasi omituisen yksityis­kohdan 10 markan setelissä 1915: Pian poliisilla oli käsissään

Tammikuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väärentäjien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Väärää rahaa! -näyttely on esillä Rahamuseossa.