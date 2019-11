Helsinki

Klassikkoravintolat Rivoletto ja Rivoli pelastuivat sittenkin lopettamiselta: ”Tilanne tuli todella yllättäen”

Albertinkadulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt intohimoinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyseessä ei kuitenkaan ole yrityskauppa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000006269319.html