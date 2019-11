Helsinki

Fitnesstähti Eveliina Tistelgrenin tavoite oli päästä kättelemään Arnold Schwarzeneggeriä: Pian tapahtui jotai

Lauantai-iltana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suhde

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/B4t5KV8HWJk/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tistelgrenillä

</iframe<br /><br />Fitness herättää toisinaan keskustelua ja myös paheksuntaa, sillä kilpailijat noudattavat tarkkaa dieettiä saadakseen parhaan mahdollisen suorituksen. Tistelgren kertoo, että MM-kilpailussa hotelliin oli järjestetty ammattiurheilijoille oma buffet. Siinä kaikki ruokalajit olivat hyvin pelkistettyjä: bataattia, riisiä, kanaa, kasviksia ja lihaa tarjoiltiin ilman kastikkeita. Hän itse tankkasi hiilihydraatteja kisapäivänä enemmän kuin normaali naisen keskivertoannos olisi.<br /><br /><span class="votsikko">Jatkossa</span> Tistelgren keskittyy muihin asioihin.<br /><br />Fitnessin huipulle pääseminen ei ollut helppoa. Kisakuntoon pääsy on vaatinut paljon aikaa, resursseja ja uhrauksia. Tistelgren kuvailee yksilöhuippu-urheilua yksinäiseksi. Näistä syistä johtuen fitness on ollut raskasta sekä hänen mielelle että keholle.<br /><br />Urheilijan arki on melko yksitoikkoista: joko ollaan treenisalilla tai kotona lepäämässä.<br /><br />”On ollut ylikuntoa ja loukkaantumisiakin tässä matkanvarrella. Iän myötä terveyttä alkaa arvostaa enemmän ja haluaa pysyä terveenä”, hän kuvailee.<br /><br />Seuraavaksi Tistelgren keksittyy auttamaan muita omien unelmien tavoittelussa. Häntä kiinnostaa jatkossakin sosiaalisen median tekeminen ja urheiluvalmentaminen. Tarkkaa suunnitelmaa Tistelgren ei ole vielä tulevaisuudestaan tehnyt.<br /><br />”Voisi antaa itselleen mahdollisuuden tehdä elämässä myös muita asioita. Varmasti jatkan esiintymistä ja liikkumista”, Tistelgren pohtii.<br /><br /><iframe id='autoresize8961' class='autoresize ' allowfullscreen='true' allowvr='true' src='https://dynamic.hs.fi/2018/paikalliset/?id=35694&security=irEny&cache=62464365436&expand=true&verticalscroll=false&horizontalscroll=false&cache=dskjh2' width='100%' height='' scrolling='no' frameBorder='0' style='border:none;min-width: 100%;width: 100px;*width: 100%;'>